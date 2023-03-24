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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» хочет перехватить игрока у «Барселоны»

24 Марта 2023 • 08:55 Комментировать

Защитник «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинес попал в сферу интересов еще одного испанского топ-клуба. На этот раз о намерении подписать игрока заявил мадридский «Атлетико», об этом рапортует Diario Sport.

В споре за 31-летнего футболиста «матрасники» собираются навязать конкуренцию каталонской «Барселоне». Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» практически согласовали переход Мартинеса на правах свободного агента грядущим летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иньиго провел 12 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. Он выступает за команду из Бильбао с января 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Иньиго Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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