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Чемпионат Испании. Ла Лига

Целый ряд клубов готов схлестнуться за талант из «Барселоны»

24 Марта 2023 • 05:37 Комментировать

Целый ряд известных клубов готовы состязаться за услуги 18-летнего Ильяса Ахомаша, воспитанника «Барселоны» и футболиста юношеской сборной Испании. Речь идет о двух английских клубах, лондонский «Арсенал» и «Лидс», а также об испанской «Севилье», которая, впрочем, сейчас не выглядит очень уж привлекательным вариантом, а также итальянском «Милане», сообщает издание Sport.

Ильяс привлекает к себе внимание незаурядными способностями в смысле дриблинга, отлично бьет, в том числе с дальней дистанции, и неудержим, если набирает скорость - в общем, ни дать ни взять, второй Месси. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лидс Барселона Севилья Арсенал Лондон Ильяс Ахомаш
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