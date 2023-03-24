Целый ряд клубов готов схлестнуться за талант из «Барселоны»

Целый ряд известных клубов готовы состязаться за услуги 18-летнего Ильяса Ахомаша, воспитанника «Барселоны» и футболиста юношеской сборной Испании. Речь идет о двух английских клубах, лондонский «Арсенал» и «Лидс», а также об испанской «Севилье», которая, впрочем, сейчас не выглядит очень уж привлекательным вариантом, а также итальянском «Милане», сообщает издание Sport.

Ильяс привлекает к себе внимание незаурядными способностями в смысле дриблинга, отлично бьет, в том числе с дальней дистанции, и неудержим, если набирает скорость - в общем, ни дать ни взять, второй Месси.