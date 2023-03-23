Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго: «Анчелотти шутит, что мы будем вместе выбирать состав сборной Бразилии»

23 Марта 2023 • 19:45 Комментировать

Поговаривают, что по завершению клубного сезона Карло Анчелотти покинет «Реал» и станет главным тренером сборной Бразилии. Комментарий на этот счёт дал бразильский нападающий мадридской команды Родриго.

«Анчелотти шутит, что мы будем собираться вместе и выбирать состав сборной Бразилии. Что мы вчетвером сядем и выберем, кого вызывать. Это просто шутки, но в каждой шутке есть доля правды. Было бы честью видеть его здесь», - сказал Родриго, чьи слова приводит Globo Esporte.

Напомним, что сейчас со сборной Бразилии на временной основе работает Рамон Менезес. После чемпионата мира – 2022 тренерский мостик в бразильской сборной покинул Тите.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго Сборная Бразилии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
19:45 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Анчелотти шутит, что мы будем вместе выбирать состав сборной Бразилии»
16:50 · Англия. Премьер-лига
​«Барселоне» будет сложно вернуть Обамеянга
15:53 · Германия. Бундеслига
«Реал» готов предложить Беллингему зарплату в размере 10 миллионов евро
14:50 · Испания. Ла Лига
​«Реал» потратит более 100 млн евро на нападающего 1 слухи
14:28 · Испания. Ла Лига
Президент «Сельты»: «Отпустим Вейгу только за сумму отступных»
12:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» рискует понести многомиллионные убытки 2
11:45 · Испания. Ла Лига
Иньеста оценил работу Хави в «Барселоне»
11:17 · Испания. Ла Лига
Бускетс не намерен переезжать в Саудовскую Аравию
10:59 · Испания. Ла Лига
Кристенсен ответил, считает ли себя одним из лучших центральных защитников в мире
09:54 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Уверен, что «Барселона» никогда не подкупала судей» 1
09:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет купить одноклубника Головина
03:18 · Испания. Ла Лига
Кркич повесил бутсы на гвоздь 4
02:40 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ предлагают Беллингему выгодные условия, однако «Реал» настроен оптимистично
02:23 · Испания. Ла Лига
«Реал» не хочет платить 40 млн евро за Вейгу
01:45 · Испания. Ла Лига
Начо – об истекающем контракте с «Реалом»: «Уверен, мне не будет так комфортно в другом клубе»
Все новости
Рекомендуем