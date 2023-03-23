Родриго: «Анчелотти шутит, что мы будем вместе выбирать состав сборной Бразилии»

Поговаривают, что по завершению клубного сезона Карло Анчелотти покинет «Реал» и станет главным тренером сборной Бразилии. Комментарий на этот счёт дал бразильский нападающий мадридской команды Родриго.

«Анчелотти шутит, что мы будем собираться вместе и выбирать состав сборной Бразилии. Что мы вчетвером сядем и выберем, кого вызывать. Это просто шутки, но в каждой шутке есть доля правды. Было бы честью видеть его здесь», - сказал Родриго, чьи слова приводит Globo Esporte.

Напомним, что сейчас со сборной Бразилии на временной основе работает Рамон Менезес. После чемпионата мира – 2022 тренерский мостик в бразильской сборной покинул Тите.