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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Зидан готов возглавить «Реал» в третий раз слухи

23 Марта 2023 • 15:53 Комментировать

Летом на тренерском мостике «Реала» может произойти перестановка. Как сообщает Todofichajes, заменить Карло Анчелотти в Мадриде может Зинедин Зидан, который уже провёл у руля «сливочных» два периода.

По данным источника, Зидан положительно отнесётся к возможности снова принять «Реал», если Карло Анчелотти будет отправлен в отставку.

Отмечается, что варианты с «Челси» и «ПСЖ» не так сильно привлекают французского тренера, поскольку они переживают не лучшие времена в спортивном плане.

Президент «Реала» Флорентино Перес будет рассматривать возможность приглашения Зинедина Зидана по завершению сезона.

Зидан может отказать «ПСЖ» - названа причина

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан
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