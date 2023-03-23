​УЕФА объявил о начале расследования в отношении «Барселоны»

На страницах официального сайта УЕФА была обнародована информация о начале расследования в отношении «Барселоны».

«Сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования потенциального нарушения правовой базы УЕФА со стороны «Барселоны» в связи с так называемым «делом Негрейры», - говорится в сообщении.

Как известно, в Испании уже идут разбирательства в отношении «Барселоны» из-за давних выплат клуба Хосе Марии Негрейре, когда он занимал пост вице-президента технического комитета судей. Каталонский клуб утверждает, что переводил деньги не за обеспечение положительных судейских решений, а за отчёты.