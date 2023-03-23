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Чемпионат Испании. Ла Лига

​УЕФА объявил о начале расследования в отношении «Барселоны»

23 Марта 2023 • 15:33 Комментировать (4)

На страницах официального сайта УЕФА была обнародована информация о начале расследования в отношении «Барселоны».

«Сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования потенциального нарушения правовой базы УЕФА со стороны «Барселоны» в связи с так называемым «делом Негрейры», - говорится в сообщении.

Как известно, в Испании уже идут разбирательства в отношении «Барселоны» из-за давних выплат клуба Хосе Марии Негрейре, когда он занимал пост вице-президента технического комитета судей. Каталонский клуб утверждает, что переводил деньги не за обеспечение положительных судейских решений, а за отчёты.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона УЕФА
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Комментарии (4)
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One Live
23 Марта 2023 в 15:52
как судьи перестали им помогать в ЛЧ, так с каждым сезоном все раньше и раньше стали вылетать, ну или отхватывать по полной)))
а так все помнят как Челси прибили судьи в свое время, да и практически в любом матче Барсу тащили судьи, а игроки при малейшем стыке кривлялись как девчонки!
Артур Измаилов
23 Марта 2023 в 16:03
даже в Лигу Конфедераций эти позорники попасть не могут ))) им одно место - в пердив !!!
Артур Измаилов
23 Марта 2023 в 16:03
даже в Лигу Конфедераций эти позорники попасть не могут ))) им одно место - в пердив !!!
Артур Измаилов
23 Марта 2023 в 15:40
туфталону в Сегунду лет на 10, а боссов судьялоны и недоростка на висилицу!!!
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