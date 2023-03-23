В «Реале» обеспокоены выступлениями Карима Бензема. Главная цель мадридского клуба на лето – покупка нового игрока в центр атаки. В программе на Cadena SER журналисты обсудили эту ситуацию. Прозвучала информация о том, что «сливочные» потратят на нового форварда более 100 миллионов евро.

Отметим, что слухи связывают «Реал» с Душаном Влаховичем из «Ювентуса», Виктором Осимхеном из «Наполи», Гарри Кейном из «Тоттенхэма», Килианом Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити».

Добавим, что на текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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