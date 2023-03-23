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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» рискует понести многомиллионные убытки

23 Марта 2023 • 12:53 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» может столкнуться с серьезными санкциями, которые могут сильно ударить по экономике клуба. Как сообщают журналисты El Confidencial, УЕФА собирается отстранить «сине-гранатовых» от участия в еврокубках из-за коррупционного скандала.

Напомним, что в прессе давно муссируется новость о расследовании платежей каталонского гранда бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Если вину клуба докажут, то еврокубкового бана не избежать. Из-за этого решения «Барса» понесет многомиллионные убытки в новом сезоне. 

«Барселона» очень близка к чемпионскому титулу в Испании. После 26 туров каталонцы лидируют с 12-очковым отрывом от второго места.

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Барселона
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Alex1972
23 Марта 2023 в 13:17
Отстранить на 100 лет...
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