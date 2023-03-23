Джорджина рассказала правду о возможном трансфере Роналду в «Атлетико»

Джорджина Родригес, которая является возлюбленной нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, прокомментировала информацию о том, что португалец мог продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

«Атлетико»? Криштиану никогда не рассматривал этот вариант», - передает слова девушки газета Marca.

О возможном переходе Роналду в стан «матрасников» сообщалось летом прошлого года.

С начала 2023 года Криштиану выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Его заработная плата составляет около 200 миллионов евро, а срок трудового соглашения рассчитан на два с половиной года.

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