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Джорджина рассказала правду о возможном трансфере Роналду в «Атлетико»

23 Марта 2023 • 10:10 Комментировать (1)

Джорджина Родригес, которая является возлюбленной нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, прокомментировала информацию о том, что португалец мог продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

«Атлетико»? Криштиану никогда не рассматривал этот вариант», - передает слова девушки газета Marca.

О возможном переходе Роналду в стан «матрасников» сообщалось летом прошлого года.

С начала 2023 года Криштиану выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Его заработная плата составляет около 200 миллионов евро, а срок трудового соглашения рассчитан на два с половиной года.

Девушка Роналду назвала худший момент своей жизни

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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Комментарии (1)
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Alex1972
23 Марта 2023 в 10:40
Конечно не рассматривал... За него это сделали фанаты атлетов... А-ха-ха-ха..
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