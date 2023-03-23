Иньеста: «Уверен, что «Барселона» никогда не подкупала судей»

Бывший полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста отреагировал на коррупционный скандал, в который попали «сине-гранатовые». Клуб обвиняют в подкупе судей.

«Сейчас идет расследование, по итогам которого все станет ясно. Лично я уверен, что «Барселона» не подкупала судей. За все время, что я играл за команду, не заметил ничего странного. Не думаю, что вообще кто-то верит в это», - передает слова футболиста RAC1.

Ранее стало известно, что прокуратура подала иск на «Барселону» и его бывших президентов Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.