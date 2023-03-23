Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста: «Уверен, что «Барселона» никогда не подкупала судей»

23 Марта 2023 • 09:54 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста отреагировал на коррупционный скандал, в который попали «сине-гранатовые». Клуб обвиняют в подкупе судей.

«Сейчас идет расследование, по итогам которого все станет ясно. Лично я уверен, что «Барселона» не подкупала судей. За все время, что я играл за команду, не заметил ничего странного. Не думаю, что вообще кто-то верит в это», - передает слова футболиста RAC1.

Ранее стало известно, что прокуратура подала иск на «Барселону» и его бывших президентов Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
11:17 · Испания. Ла Лига
Бускетс не намерен переезжать в Саудовскую Аравию
10:59 · Испания. Ла Лига
Кристенсен ответил, считает ли себя одним из лучших центральных защитников в мире
09:54 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Уверен, что «Барселона» никогда не подкупала судей»
09:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет купить одноклубника Головина
03:18 · Испания. Ла Лига
Кркич повесил бутсы на гвоздь 2
02:40 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ предлагают Беллингему выгодные условия, однако «Реал» настроен оптимистично
02:23 · Испания. Ла Лига
«Реал» не хочет платить 40 млн евро за Вейгу
01:45 · Испания. Ла Лига
Начо – об истекающем контракте с «Реалом»: «Уверен, мне не будет так комфортно в другом клубе»
01:12 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» разочарованы травматичностью Педри – клуб готов подписать нового полузащитника
01:05 · Испания. Ла Лига
«Барселону» могут исключить из следующей Лиги чемпионов, сообщает источник 2
00:43 · Испания. Ла Лига
Хулиан Араухо: «Стараюсь учиться у Альбы»
00:19 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Интера» и «Атлетико» Врсалько уходит из футбола в 31 год
22 Марта
23:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставит на продажу одного из защитников в случае прихода Иньиго Мартинеса
22:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» расстанется с двумя игроками атаки, чтобы разгрузить зарплатную ведомость слухи
22:03 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо: «Переход Иньиго Мартинеса в «Барселону» согласован на 90%»
Все новости
Рекомендуем