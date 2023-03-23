«Барселона» хочет купить одноклубника Головина

Защитник «Монако» Вандерсон может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. Заинтересованность в его услугах проявляет каталонская «Барселона», об этом рапотует Diario Sport.

«Сине-гранатовые» давно следят за латералем и довольны его игрой в текущем сезоне. В клубе считают, что Вандерсон идеально подойдет под игровой стиль главного тренера команды Хави Эрнандеса. В ближайшее время «Барселона» планирует провести встречу с агентами игрока, дабы обсудить условия перехода.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Вандерсон провел 22 поединка, в которых отметился тремя результативными передачами.