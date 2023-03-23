Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет купить одноклубника Головина

23 Марта 2023 • 09:07 Комментировать

Защитник «Монако» Вандерсон может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. Заинтересованность в его услугах проявляет каталонская «Барселона», об этом рапотует Diario Sport.

«Сине-гранатовые» давно следят за латералем и довольны его игрой в текущем сезоне. В клубе считают, что Вандерсон идеально подойдет под игровой стиль главного тренера команды Хави Эрнандеса. В ближайшее время «Барселона» планирует провести встречу с агентами игрока, дабы обсудить условия перехода.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Вандерсон провел 22 поединка, в которых отметился тремя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Барселона Вандерсон трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
09:54 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Уверен, что «Барселона» никогда не подкупала судей»
09:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет купить одноклубника Головина
03:18 · Испания. Ла Лига
Кркич повесил бутсы на гвоздь 2
02:40 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ предлагают Беллингему выгодные условия, однако «Реал» настроен оптимистично
02:23 · Испания. Ла Лига
«Реал» не хочет платить 40 млн евро за Вейгу
01:45 · Испания. Ла Лига
Начо – об истекающем контракте с «Реалом»: «Уверен, мне не будет так комфортно в другом клубе»
01:12 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» разочарованы травматичностью Педри – клуб готов подписать нового полузащитника
01:05 · Испания. Ла Лига
«Барселону» могут исключить из следующей Лиги чемпионов, сообщает источник 2
00:43 · Испания. Ла Лига
Хулиан Араухо: «Стараюсь учиться у Альбы»
00:19 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Интера» и «Атлетико» Врсалько уходит из футбола в 31 год
22 Марта
23:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставит на продажу одного из защитников в случае прихода Иньиго Мартинеса
22:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» расстанется с двумя игроками атаки, чтобы разгрузить зарплатную ведомость слухи
22:03 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо: «Переход Иньиго Мартинеса в «Барселону» согласован на 90%»
21:29 · Испания. Ла Лига
Бускетс согласовал условия контракта с «Барселоной» слухи
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Реал» поспорит за Вирца с клубами АПЛ и «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем