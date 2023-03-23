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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселону» могут исключить из следующей Лиги чемпионов, сообщает источник

23 Марта 2023 • 01:05 Комментировать

«Дело Негрейры» может печально обойтись каталонской «Барселоне», пятикратному победителю Лиги чемпионов. Как сообщает El Confidencial, вся эта ситуация может обернуться для клуба потерей следующей Лиги чемпионов, потому что скандалом уже заинтересовался и руководитель УЕФА Александер Чеферин.

Многое будет зависеть от дальнейшего хода расследования, уточняет издание. В УЕФА пока занимают пассивную позицию, дожидаясь окончания расследования и внутренних санкций Испанской федерации футбола, но уже дали понять, что дисквалификация из самого престижного турнира европейского футбола вполне возможна. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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