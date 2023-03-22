​«Барселона» подала пять исков против журналистов – готовятся новые

«Барселона» решительно настроена бороться с журналистами, которые, по мнению клуба, пишут неправдивую информацию по «делу Негрейры».

Как сообщает испанское издание Sport, «Барселона» уже подала пять исков против журналистов. В четверг «сине-гранатовые» подадут ещё четыре иска. А ещё пять исков против представителей СМИ находятся в стадии подготовки.

Как известно, сейчас правоохранительные органы разбираются с платежами, которые в своё время осуществлял клуб. «Барселона» переводила деньги Хосе Марии Негрейре – тогдашнему вице-президенту технического комитета судей. «Сине-гранатовые» утверждают, что они платили деньги за отчёты о судействе.

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