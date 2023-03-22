​Отчёт Негрейры: Судья помог «Барселоне» осуществить знаменитый камбэк в битве с «ПСЖ»

В Испании продолжается разбирательство в отношении «Барселоны». В своё время клуб осуществлял платежи Хосе Марии Негрейре, когда он занимал пост вице-президента технического комитета судей. Клуб сообщил, что переводил деньги за отчёты о судействе.

В процессе разбирательства был обнаружен отчёт Негрейры по знаменитому матчу между «Барселоной» и «ПСЖ». Тогда каталонцы обыграли парижан дома со счётом 6:1 после гостевого поражения 0:4 и прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает COPE, в отчёте Негрейры говорится о том, что судья помог «Барселоне» осуществить камбэк. Так, утверждается, что Дениз Айтекин допустил несколько грубых ошибок. Например, рефери ошибочно (по мнению автора отчёта) назначил пенальти на Луисе Суаресе и ошибочно не назначил пенальти на Анхеле ди Марии.