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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названы сроки восстановления Педри

22 Марта 2023 • 16:58 Комментировать

Полузащитник Педри в средине февраля угодил в лазарет «Барселоны», когда команда проводила матч Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Казалось, что Педри вот-вот вернётся в обойму, но у него произошёл рецидив. Как стало известно Catalunya Radio, на восстановление 20-летнему полузащитнику понадобится ещё три-четыре недели.

В сезоне 2022/2023 Педри провёл за «Барселону» 30 официальных матчей. В них талантливый полузащитник записал на свой счёт семь голов.

Добавим, что «Барселона» уверенно лидирует в чемпионате Испании. Второй «Реал» каталонцы опережают на 12 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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