​Субименди дал понять, что не собирается в «Барселону»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди сейчас находится на радарах множества европейских грандов. Так, например, Субименди слухи связывают с «Барселоной» и «Арсеналом». 24-летний футболист дал комментарий по поводу своего будущего.

«Я сказал своему представителю, что не хочу ничего слышать. Если ты хочешь играть клуб, пункт о возможном выкупе в контракте не имеет никакого значения. Это будет спокойное лето, потому что я счастлив в «Реале Сосьедад», - слова Субименди приводит испанское издание Sport.

Отметим, что Мартин Субименди проводит в «Реале Сосьедад» всю свою карьеру.