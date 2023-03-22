«Барселона» продаёт Фати - известна цена

Нападающий Ансу Фати может уйти из каталонской «Барселоны» по завершении нынешнего сезона. Как сообщает Todofichajes, в стане «сине-гранатовых» определились с трансферной стоимостью своего воспитанника. Клуб готов продать 20-летнего форварда за 40-50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что каталонцы предложили услуги Фати «Манчестер Юнайтед» и еще трем клубам Английской премьер-лиги.

Фати выступает за «Барселону» с сентября 2020 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2027 года.

В сезоне-2022/2023 Ансу провел 24 матча в Ла Лиге, забил три гола и сделал три ассиста.