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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» продаёт Фати - известна цена

22 Марта 2023 • 14:23 Комментировать

Нападающий Ансу Фати может уйти из каталонской «Барселоны» по завершении нынешнего сезона. Как сообщает Todofichajes, в стане «сине-гранатовых» определились с трансферной стоимостью своего воспитанника. Клуб готов продать 20-летнего форварда за 40-50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что каталонцы предложили услуги Фати «Манчестер Юнайтед» и еще трем клубам Английской премьер-лиги.

Фати выступает за «Барселону» с сентября 2020 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2027 года.

В сезоне-2022/2023 Ансу провел 24 матча в Ла Лиге, забил три гола и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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