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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перестройка «Реала»: клуб избавится от Анчелотти и трёх звёзд

22 Марта 2023 • 13:52 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет команду по завершении нынешнего сезона. Как информирует Todofichajes, специалиста даже не спасет возможная победа в Лиге чемпионов.

Руководство «королевского» клуба хочет назначить другого наставника, который займется созданием обновленного проекта в течение следующих пяти лет. Вслед за Анчелотти команду могут покинуть такие легенды «Реала», как Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос.

Срок действующего контракта итальянца с мадридским грандом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Реал» занимает второе место, отставая от «Барселоны» на 12 очков. В Лиге чемпионов мадридцы вышли в ¼ финала, где сыграют против лондонского «Челси».

«Реал» решил уволить Анчелотти и нашёл замену

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Лука Модрич Тони Кроос
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