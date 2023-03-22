Перестройка «Реала»: клуб избавится от Анчелотти и трёх звёзд

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет команду по завершении нынешнего сезона. Как информирует Todofichajes, специалиста даже не спасет возможная победа в Лиге чемпионов.

Руководство «королевского» клуба хочет назначить другого наставника, который займется созданием обновленного проекта в течение следующих пяти лет. Вслед за Анчелотти команду могут покинуть такие легенды «Реала», как Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос.

Срок действующего контракта итальянца с мадридским грандом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Реал» занимает второе место, отставая от «Барселоны» на 12 очков. В Лиге чемпионов мадридцы вышли в ¼ финала, где сыграют против лондонского «Челси».

«Реал» решил уволить Анчелотти и нашёл замену