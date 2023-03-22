«Барселона» вынуждена избавиться от Альбы - названа причина

Опытный защитник Жорди Альба может покинуть «Барселону» по завершении нынешнего сезона. Согласно данным журналистов Sport.es, причиной расставания станут финансовые трудности, которые испытывают «сине-гранатовые».

Источник отмечает, что Альба является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Срок действующего контракта латераля с каталонцами истекает летом следующего года.

34-летний футболист защищает цвета «Барселоны» с лета 2012 года. Его трансферный ценник – пять миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Жорди провел 16 матчей, отметившись голом и тремя ассистами.