В «Реале» возмущены поступком Алабы

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба отправился в расположение сборной Австрии, несмотря на повреждение. Согласно данным журналистов AS, врачи испанского гранда не давали разрешения игроку вернуться на поле.

В мадридском клубе остались крайне недовольны таким решением игрока. «Реал» считает, что защитник должен был остаться в Мадриде, чтобы полностью завершить процесс восстановления после травмы.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Алаба принял участие в 19 поединках за «Реал», в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевым передачами. В пассиве Давида три желтые карточки.