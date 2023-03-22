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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» рискует бесплатно потерять Гави

22 Марта 2023 • 09:35 Комментировать

Полузащитник Гави может покинуть каталонскую «Барселону» по завершении нынешнего сезона. Как информирует Talksport, действующий контракт игрока предусматривает уход, если его не смогут зарегистрировать до конца июня 2023 года.

Если Гави уйдет, то предложить контракт свободному агенту будут готовы топ-клубы Английской премьер-лиги.

Напомним, что ранее «Барселона» объявила о подписании нового трудового соглашения с полузащитником, однако из-за большой зарплатной ведомости не смогла зарегистрировать игрока.

В текущем сезоне Ла Лиги 18-летний хавбек провел 25 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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