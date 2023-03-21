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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Мы обсудили ситуацию»: Себальос сообщил, что конфликта с Гави нет

21 Марта 2023 • 20:16 Комментировать

Полузащитник «Реала» Дани Себальос высказался о Гави из «Барселоны». Как известно, в воскресном «эль класико» Гави жёстко толкнул Себальоса корпусом, когда мяч был на другом участке поля.

«Тренер сборной сказал нам поговорить, что мы и сделали. Гави родом из города, который находится в 10 километрах от моего родного города. Мы, южане, горячие парни. Мы обсудили ситуацию, всё позади. То, что происходит на поле, остаётся на поле. Теперь мы партнёры по сборной Испании», - сказал Себальос, чьи слова приводит Marca.

Сборная Испании в марте сыграет против Норвегии (25 числа) и Шотландии (28 числа).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Дани Себальос Гави
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