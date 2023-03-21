Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Эльче» назначил нового тренера официально

21 Марта 2023 • 18:52 Комментировать

В «Эльче» произошла очередная тренерская перестановка. Накануне клуб объявил об уходе Пабло Мачина. Теперь с командой будет работать Себастьян Беккачече. 42-летний аргентинский специалист подписал с «Эльче» контракт сроком до завершения сезона 2023/2024.

Себастьян Беккачече пока ещё не работал в Европе. В своё время этот специалист входил в тренерский штаб сборной Аргентины, когда его возглавлял Хорхе Сампаоли.

«Эльче» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании. Даже от предпоследней позиции команда отстаёт на 13 очков.

Ближайший матч «Эльче» проведёт 1 апреля – против «Барселоны» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эльче Себастьян Беккачече
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
19:38 · Испания. Ла Лига
​«Севилья» объявила имя нового тренера официально
18:52 · Испания. Ла Лига
​«Эльче» назначил нового тренера официально
18:46 · Англия. Премьер-лига
Назван игрок топ-5 чемпионатов Европы с наибольшим числом хет-триков за три года
16:51 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» нацелился на топ-игрока из АПЛ
16:50 · Испания. Ла Лига
Жена Иньиго Мартинеса ищет новый дом в Барселоне
15:51 · Англия. Премьер-лига
Вейга предпочитает перейти в «Реал», а не в клубы из АПЛ
15:42 · Германия. Бундеслига
Вирц: «Интерес «Барселоны»? Я только читал об этом»
15:24 · Англия. Премьер-лига
Хави выбрал нового форварда для «Барселоны»
14:58 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» связалась с талантливым игроком сборной Германии
14:45 · Испания. Ла Лига
Суд отклонил апелляцию «Барселоны» по регистрации Гави
14:21 · Италия. Серия А
«Барселона» или «Ювентус»: Мората выбрал новый клуб
14:10 · Англия. Премьер-лига
Шесть клубов претендуют на форварда «Атлетико»
13:45 · Испания. Ла Лига
«Севилья» решила избавиться от чемпиона мира
13:43 · Испания. Ла Лига
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля: «Мечтаю о возвращении Бензема»
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» не собирается выкупать Лоди
Все новости
Рекомендуем