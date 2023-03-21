В «Эльче» произошла очередная тренерская перестановка. Накануне клуб объявил об уходе Пабло Мачина. Теперь с командой будет работать Себастьян Беккачече. 42-летний аргентинский специалист подписал с «Эльче» контракт сроком до завершения сезона 2023/2024.

Себастьян Беккачече пока ещё не работал в Европе. В своё время этот специалист входил в тренерский штаб сборной Аргентины, когда его возглавлял Хорхе Сампаоли.

«Эльче» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании. Даже от предпоследней позиции команда отстаёт на 13 очков.

Ближайший матч «Эльче» проведёт 1 апреля – против «Барселоны» на своём поле.