​Легенда «Реала» может сменить Анчелотти у руля команды

Будущее главного тренера «Реала» Карло Анчелотти остаётся неопределённым. На днях итальянец сказал, что готов остаться в клубе хоть на всю жизнь, но ходят слухи, что руководители «сливочных» думают о смене рулевого.

Как сообщает RadioMARCA, заменить Карло Анчелотти у руля «Реала» может легендарный Рауль. Сейчас 45-летний испанец работает с молодёжным составом. Рауль был бы готов принять первую команду, если бы такое предложение ему поступило.

В настоящий момент молодёжка «Реала» проводит хороший сезон под руководством Рауля. Стоит напомнить, что в сезоне 2019/2020 под руководством Рауля «сливочные» выиграли Юношескую лигу УЕФА.

Анчелотти дал чёткий ответ на вопрос о своём будущем