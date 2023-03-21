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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» решила избавиться от чемпиона мира

21 Марта 2023 • 13:45 Комментировать

35-летний аргентинский вингер Алехандро Гомес близок к уходу из «Севильи». В андалусийском клубе недовольны уровнем игры южноамериканца и хотят досрочно расторгнуть с ним контракт, информирует Todofichajes.

Алехандро выступает за «Севилью» с января 2021 года. Действующее трудовое соглашение между Гомесом и клубом истекает по завершении сезона-2023/2024. Трансферный ценник Гомеса составляет четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании вингер провел 13 матчей, в которых отдал голевую передачу и получил четыре желтые карточки. В конце прошлого года он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Алехандро Гомес
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