«Севилья» решила избавиться от чемпиона мира

35-летний аргентинский вингер Алехандро Гомес близок к уходу из «Севильи». В андалусийском клубе недовольны уровнем игры южноамериканца и хотят досрочно расторгнуть с ним контракт, информирует Todofichajes.

Алехандро выступает за «Севилью» с января 2021 года. Действующее трудовое соглашение между Гомесом и клубом истекает по завершении сезона-2023/2024. Трансферный ценник Гомеса составляет четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании вингер провел 13 матчей, в которых отдал голевую передачу и получил четыре желтые карточки. В конце прошлого года он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.