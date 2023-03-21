Звезда «Реала» может пойти по стопам Роналду

32-летний полузащитник Эден Азар, скорее всего, покинет мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона. У бельгийского футболиста есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии, рапортуют журналисты Todofichajes.

По информации источника, в услугах хавбека заинтересован один из грандов местного футбола «Аль-Иттихад». Клуб попытается заполучить звездного игрока в летнее трансферное окно.

Контракт Эдена со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Азар сыграл всего три встречи.