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Чемпионат Испании. Ла Лига

Звезда «Реала» может пойти по стопам Роналду

21 Марта 2023 • 11:44 Комментировать

32-летний полузащитник Эден Азар, скорее всего, покинет мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона. У бельгийского футболиста есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии, рапортуют журналисты Todofichajes.

По информации источника, в услугах хавбека заинтересован один из грандов местного футбола «Аль-Иттихад». Клуб попытается заполучить звездного игрока в летнее трансферное окно.

Контракт Эдена со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Азар сыграл всего три встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023
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