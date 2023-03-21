Агуэро - «Реалу»: «Плачьте и идите в задницу»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро, завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, эмоционально отреагировал на победу «сине-гранатовых» в матче с мадридским «Реалом». Подопечные Хави Эрнандеса выиграли со счетом 2:1, забив решающий гол на последних минутах.

Агуэро вел прямую трансляцию встречи на платформе Twitch и после гола Франка Кесси прокричал: «Плачьте, мадридиста! Идите в задницу!».

После завершения 26-го тура «Барселона» набрала 68 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. «Сине-гранатовые» опережают «Реал» на 12 очков.