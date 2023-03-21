В «Барселоне» вынесли вердикт по Хави после «эль класико»

Руководство каталонской «Барселоны» планирует предложить новое трудовое соглашение главному тренеру команды Хави Эрнандесу. Как информирует газета Marca, в клубе довольны работой специалиста в этом сезоне, а недавняя победа в «эль класико» лишь укрепила позиции наставника.

Стороны обсудят пролонгацию сотрудничества в июне. «Барселона» планирует продлить контракт с Эрнандесом минимум на один год. Срок действующего соглашения между сторонами истекает в 2024 году.

«Барселона» в минувший уик-энд победила «Реал» со счетом 2:1 и увеличила отрыв от мадридского клуба до 12 баллов.