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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отреагировала на слова Анчелотти о плохом судействе

21 Марта 2023 • 08:12 Комментировать

В стане каталонской «Барселоне» удивлены словами главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти после недавнего «эль класико». Встреча прошла в рамках 26-го тура Ла Лиги и завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1.

По окончании поединка итальянский специалист заявил, что недоволен работой судей. Каталонцы удивились этим словам специалиста. «Барса», как сообщает газета Marca, посчитала, что Анчелотти так высказался на эмоциях после досадного поражения. Его команда пропустила решающий гол в компенсированное время.

После 26 туров «Барселона» оторвалась от идущего вторым «Реала» на 12 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
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