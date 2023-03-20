​Агент Малкома отреагировал на слухи о «ПСЖ»

В зимнее трансферное окно «ПСЖ» проявлял интерес к атакующему полузащитнику «Зенита» Малкому. Впрочем, сделка не состоялась. В прессе появилась информация о том, что 25-летний футболист остаётся на радаре гранда Лиги 1. Комментарий на этот счёт дал агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с Малкомом.

«Мне ничего неизвестно о том, что «ПСЖ» всё ещё хочет купить Малкома. Со мной не связывались», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года после трансфера из «Барселоны». Питерцы тогда заплатили за футболиста 40 миллионов евро.