Полузащитник Педри в последний раз играл за «Барселону» 16 февраля – в тот день он получил мышечную травму бедра в матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Казалось, Педри вот-вот восстановится, но процесс затягивается, о чём на своих станицах рассказывает The Athletic.

Отмечается, что Педри может пропустить и следующее «эль класико» - ответный матч против «Реала» в полуфинале Кубка Испании, который пройдёт в начале апреля.

Напомним, что накануне «Барселона» без Педри обыграли «Реал» в чемпионате Испании со счётом 2:1.

В сезоне 2022/2023 Педри провёл за «Барселону» 30 матчей, в которых забил семь голов.