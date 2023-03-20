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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Педри может пропустить и следующее «эль класико»

20 Марта 2023 • 19:23 Комментировать

Полузащитник Педри в последний раз играл за «Барселону» 16 февраля – в тот день он получил мышечную травму бедра в матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Казалось, Педри вот-вот восстановится, но процесс затягивается, о чём на своих станицах рассказывает The Athletic.

Отмечается, что Педри может пропустить и следующее «эль класико» - ответный матч против «Реала» в полуфинале Кубка Испании, который пройдёт в начале апреля.

Напомним, что накануне «Барселона» без Педри обыграли «Реал» в чемпионате Испании со счётом 2:1.

В сезоне 2022/2023 Педри провёл за «Барселону» 30 матчей, в которых забил семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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