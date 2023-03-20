Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отказалась от игрока «Реала» после его жеста слухи

20 Марта 2023 • 18:59 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник «Реала» Марко Асенсио не перейдёт в «Барселону», несмотря на слухи, которые появлялись в прессе. Как сообщает TodoFichajes, в каталонском клубе исключили вариант с трансфером Асенсио после увиденного в «эль класико». Асенсио отправил мяч в ворота «Барселоны» (гол впоследствии не был засчитан из-за положения «вне игры») и стал показывать на эмблему «Реала», глядя на трибуны стадиона «Камп Ноу».

У Марко Асенсио, чей контракт с «Реалом» истекает летом, есть достаточно других вариантов по трансферу. Так, 27-летним футболистом интересуются «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Милан» и другие клубы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Марко Асенсио трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
pol-black
20 Марта 2023 в 19:44
он и не нужен был. к тому же, такие переходы чреваты осложнением отношений между клубами и их болельщиками.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Марта
20:04 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» уже контактировал с «Тоттенхэмом» по трансферу Кейна слухи
19:32 · Испания. Ла Лига
​Агент Малкома отреагировал на слухи о «ПСЖ»
19:23 · Испания. Ла Лига
​Педри может пропустить и следующее «эль класико»
19:22 · Испания. Ла Лига
Мендилибар уже завтра проведёт первую тренировку в «Севилье» слухи
18:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отказалась от игрока «Реала» после его жеста 1 слухи
18:53 · Испания. Ла Лига
​«Невидимка»: Бензема поставили 0 баллов за «эль класико»
16:51 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Кондогбия заслуживает большего»
16:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Кейна
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ньюкасл» нацелились на игрока «Милана»
15:47 · Испания. Ла Лига
«Реал» недоволен тем, как работает ВАР 3
15:11 · Испания. Ла Лига
​В «Реале» обеспокоены игрой Бензема слухи
15:03 · Испания. Ла Лига
«Севилья» решила уволить Сампаоли и ведёт переговоры с потенциальным тренером
14:44 · Испания. Ла Лига
В «Реале» недовольны поведением игрока «Барселоны» 4 слухи
14:27 · Испания. Ла Лига
Бензема до сих пор испытывает проблемы с коленом
13:57 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на топ-игрока «Бенфики»
Все новости
Рекомендуем