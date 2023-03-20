Атакующий полузащитник «Реала» Марко Асенсио не перейдёт в «Барселону», несмотря на слухи, которые появлялись в прессе. Как сообщает TodoFichajes, в каталонском клубе исключили вариант с трансфером Асенсио после увиденного в «эль класико». Асенсио отправил мяч в ворота «Барселоны» (гол впоследствии не был засчитан из-за положения «вне игры») и стал показывать на эмблему «Реала», глядя на трибуны стадиона «Камп Ноу».

У Марко Асенсио, чей контракт с «Реалом» истекает летом, есть достаточно других вариантов по трансферу. Так, 27-летним футболистом интересуются «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Милан» и другие клубы.