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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Невидимка»: Бензема поставили 0 баллов за «эль класико»

20 Марта 2023 • 18:53 Комментировать

На страницах испанского издания AS вышел материал с оценками футболистам «Реала» за воскресный матч против «Барселоны». Худшую оценку получил нападающий Карим Бензема – ему поставили 0 баллов.

«Снова невидимка. Вообще ничего», - такими словами начинается описание выступления Бензема на «Камп Ноу».

В материале отмечается, что Карим Бензема далёк от формы, благодаря которой он осенью завоевал «Золотой мяч».

Самую высокую среди футболистов «Реала» оценку получил вратарь Тибо Куртуа – 9 баллов.  

Напомним, что «Реал» проиграл в гостях у «Барселоны» со счётом 1:2. Теперь мадридцы отстают от лидирующих в Ла Лиге каталонцев на 12 очков.

​В «Реале» обеспокоены игрой Бензема

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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