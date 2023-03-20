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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» недоволен тем, как работает ВАР

20 Марта 2023 • 15:47 Комментировать

В «Реале» недовольны тем, как работает система ВАР в испанском футболе. Об этом на своих страницах рассказывает издание Marca. В стане «сливочных» считают, что система работает не так, как должна. В мадридском клубе чувствуют, что в Лиге чемпионов команду судят по-другому.

Напомним, что в воскресенье «Реал» проиграл в гостях у «Барселоны» со счётом 1:2. Как следствие, отставание команды Карло Анчелотти от лидирующих каталонцев выросло до 12 баллов. По данным Marca, в мадридском клубе уже смирились с тем, что титул чемпиона Испании защитить не удастся.

Следующий матч «Реал» проведёт 2 апреля – против «Вальядолида».

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Реал Мадрид вар
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