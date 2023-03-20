Игра Карима Бензема вызывает обеспокоенность в руководстве «Реала». Как сообщает на своих страницах Todofichajes, боссов мадридского клуба тревожит отношение Бензема к делу. Отмечается, что в воскресном «эль класико» против «Барселоны» 35-летний нападающий был апатичен.

На фоне отношения Бензема к игре и его частых травм в «Реале» продолжают думать о летнем трансфере футболиста на позицию центрального нападающего.

Слухи продолжают связывать «Реала» с тремя звёздными форвардами – с Килианом Мбаппе, Эрлингом Холанном и Гарри Кейном. Впрочем, подписать любого из них летом будет сложно.

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