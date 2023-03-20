В воскресенье вечером в испанской Ла Лиге проходило «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом». Как сообщает The Athletic, в мадридском клубе остались недовольны поведением одного из игроков каталонской команды. Речь идёт о полузащитнике Гави. В стане «сливочных» считают, что по ходу игры поведение Гави местами было неспортивным.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Реал» на своём поле со счётом 2:1. Как следствие, отрыв каталонской команды от мадридцев в турнирной таблице Ла Лиги вырос до 12 зачётных баллов.

Следующий матч «Барселона» проведёт 1 апреля – против «Эльче» на поле соперника.