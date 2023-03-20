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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» недовольны поведением игрока «Барселоны» слухи

20 Марта 2023 • 14:44 Комментировать (1)

В воскресенье вечером в испанской Ла Лиге проходило «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом». Как сообщает The Athletic, в мадридском клубе остались недовольны поведением одного из игроков каталонской команды. Речь идёт о полузащитнике Гави. В стане «сливочных» считают, что по ходу игры поведение Гави местами было неспортивным.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Реал» на своём поле со счётом 2:1. Как следствие, отрыв каталонской команды от мадридцев в турнирной таблице Ла Лиги вырос до 12 зачётных баллов.

Следующий матч «Барселона» проведёт 1 апреля – против «Эльче» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Гави
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Комментарии (1)
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San13
20 Марта 2023 в 15:18
Давно ли Пепе, Рамос, Марсело ушли из клуба и сразу Фло забеспокоился о спортивном поведении))
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