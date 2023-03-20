«Атлетико» нацелился на топ-игрока «Бенфики»

Левый защитник Алехандро Гримальдо, который выступает в чемпионате Португалии за лиссабонскую «Бенфику», имеет вариант продолжения у себя на родине.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в услугах 27-летнего испанца заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» хотят подписать игрока бесплатно грядущим летом, поскольку контракт Алехандро с «орлами» истекает в конце июня.

Гримальдо защищает цвета «Бенфики» с января 2016 года. Его рыночный ценник – 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Алехандро провел 24 матча, записав на свой счет два забитых мяча и восемь голевых передач.