Обамеянг посетил раздевалку «Барселоны» после матча с «Реалом»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг, ныне выступающий за лондонский «Челси», посетил вчерашний матч «сине-гранатовых» против мадридского «Реала» в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

Габонский форвард посетил раздевалку команды после финального свистка и поздравил экс-одноклубников с победой.

Напомним, что «эль класико» завершилось победой «Барселоны» со счетом 2:1. Решающий гол забил полузащитник Франк Кесси в добавленное время.

После этого успеха подопечные Хави Эрнандеса оторвались от «королевского» клуба на 12 баллов.