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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский клуб оформил пятую отставку в сезоне

20 Марта 2023 • 12:58 Комментировать

Главный тренер «Эльче» Пабло Мачин был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Последним матчем Мачина у руля «Эльче» был вчерашний поединок против «Реал Сосьедада». Команда потерпела поражение со счетом 0:2. С момента назначения тренера коллектив провел 12 матчей, в которых одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел семь поражений.

Стоит отметить, что это пятая отставка в «Эльче» за сезон-2022/2023.

«Эльче» является главным аутсайдером чемпионата Испании. Команда набрала лишь 13 очков и 26 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Эльче Пабло Мачин
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