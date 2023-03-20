Испанский клуб оформил пятую отставку в сезоне

Главный тренер «Эльче» Пабло Мачин был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Последним матчем Мачина у руля «Эльче» был вчерашний поединок против «Реал Сосьедада». Команда потерпела поражение со счетом 0:2. С момента назначения тренера коллектив провел 12 матчей, в которых одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел семь поражений.

Стоит отметить, что это пятая отставка в «Эльче» за сезон-2022/2023.

«Эльче» является главным аутсайдером чемпионата Испании. Команда набрала лишь 13 очков и 26 турах.