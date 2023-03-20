​Стало известно, когда Месси может вернуться в «Барселону»

Будущее Лионеля Месси остаётся горячей темой в футбольном мире. Появляется всё больше информации о том, что звёздный форвард снова примерит на себе футболу «Барселоны». Как сообщает портал Goal со ссылкой на источники во Франции, президент каталонского клуба Жоан Лапорта активизировал усилия по возвращению Месси после того, как «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов по итогам 1/8 финала.

Поговаривают, что «ПСЖ» может отказаться от идеи с новым контрактом для Лионеля Месси. Таким образом, аргентинец может вернуться на «Камп Ноу» уже ближайшим летом. По завершению нынешнего сезона Месси обретёт статус свободного агента.

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