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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гвардиола посетил матч «Барселона» - «Реал» и получил реакцию «Камп Ноу»

20 Марта 2023 • 12:39 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола побывал на вчерашнем матче 26-го тура чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Встреча завершилась минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1.

Испанский специалист наблюдал за перипетиями «эль класико», находясь в вип-ложе «Камп Ноу». Местные болельщики встретили Гвардиолу громкими аплодисментами.

Напомним, что 52-летний тренер возглавлял каталонскую команду с 2008 по 2012 год. Под руководством Хосепа «сине-гранатовые» выигрывали чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хосеп Гвардиола
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