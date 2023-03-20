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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Винисиус, умри!»: фанаты «Барселоны» жёстко обошлись со звездой «Реала»

20 Марта 2023 • 11:55 Комментировать

Нападающего мадридского «Реала» Винисиуса жестко оскорбляли болельщики каталонской «Барселоны» во время гостевого поединка 26-го тура чемпионата Испании.

Как сообщается в испанской прессе, в концовке первого тайма «эль класико» фанаты «сине-гранатовых» скандировали фразу «Винисиус, умри!».

Стоит напомнить, что Жуниор часто становится жертвой оскорблений в гостевых поединках испанской Ла Лиги.

Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 2:1. После этого успеха «сине-гранатовые» оторвались от «Реала» на 12 очков.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 25 матчей, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Винисиус Жуниор
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