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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» заработала рекордные деньги на матче с «Реалом»

20 Марта 2023 • 11:12 Комментировать (2)

В воскресенье, 19 марта, состоялся поединок между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Это противостояние посетили 95 тысяч болельщиков.

Как информирует RAC1, «сине-гранатовые» смогли заработать более 8,2 миллиона евро на этой игре. Это является рекордным показателем для каталонского гранда.

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1. Решающий гол в компенсированное время забил полузащитник Франк Кесси.

Благодаря этому успеху подопечные Хави Эрнандеса увеличили отрыв от идущего вторым «Реала» до 12 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
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Комментарии (2)
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NOBODY
20 Марта 2023 в 11:15
ааа, я понял, это была тайная помощь от Фло Переса сине-гранатовым, у них же все какая-то свистопляска с деньгами, судьями и тд.....))))
San13
20 Марта 2023 в 11:24
Барса бы эти деньги получила даже проиграв. Так что не надо тут про помощь)))
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