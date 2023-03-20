«Барселона» заработала рекордные деньги на матче с «Реалом»

В воскресенье, 19 марта, состоялся поединок между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Это противостояние посетили 95 тысяч болельщиков.

Как информирует RAC1, «сине-гранатовые» смогли заработать более 8,2 миллиона евро на этой игре. Это является рекордным показателем для каталонского гранда.

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1. Решающий гол в компенсированное время забил полузащитник Франк Кесси.

Благодаря этому успеху подопечные Хави Эрнандеса увеличили отрыв от идущего вторым «Реала» до 12 баллов.