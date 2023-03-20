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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике отреагировал на обвинения «Барселоны» в подкупе судей

20 Марта 2023 • 10:30 Комментировать

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Херард Пике отреагировал на обвинения «сине-гранатовых» в подкупе судей.

«Это все не имеет никакого отношения нынешней команде. Лично я никогда не просил отчетов у судей, поэтому не знаю, откуда это все появилось. Мы ничего не получали. Эта тема создана для заговоров и обложек газет. Этой темой сейчас живет вся страна», - передает слова Херарда El Pais.

Ранее сообщалось, что «Барселону» могут ликвидировать или понизить в классе, если вина клуба будет доказана.

Каталонский клуб уверенно лидирует в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, опережая идущий следом «Реал» на 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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