Пике отреагировал на обвинения «Барселоны» в подкупе судей

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Херард Пике отреагировал на обвинения «сине-гранатовых» в подкупе судей.

«Это все не имеет никакого отношения нынешней команде. Лично я никогда не просил отчетов у судей, поэтому не знаю, откуда это все появилось. Мы ничего не получали. Эта тема создана для заговоров и обложек газет. Этой темой сейчас живет вся страна», - передает слова Херарда El Pais.

Ранее сообщалось, что «Барселону» могут ликвидировать или понизить в классе, если вина клуба будет доказана.

Каталонский клуб уверенно лидирует в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, опережая идущий следом «Реал» на 12 очков.