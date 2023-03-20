Анчелотти подвёл итог матча «Барселона» - «Реал»

В центральном матче 26-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде потерпел поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 1:2. После окончания встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти пообщался с представителями СМИ.

«Реал» провел хороший матч и наиграл на победу. У меня есть претензия по поводу незасчитанного гола. В концовке матча мы все перепробовали, но на миг потеряли концентрацию и пропустили. Конечно, мы огорчены таким результатом. Но команда будет до последнего сражаться за чемпионство», - передает слова итальянца AS.

После этого матча отрыв «Барселоны» от «Реала» увеличился до 12 очков.