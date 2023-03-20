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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти подвёл итог матча «Барселона» - «Реал»

20 Марта 2023 • 08:12 Комментировать (2)

В центральном матче 26-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде потерпел поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 1:2. После окончания встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти пообщался с представителями СМИ.

«Реал» провел хороший матч и наиграл на победу. У меня есть претензия по поводу незасчитанного гола. В концовке матча мы все перепробовали, но на миг потеряли концентрацию и пропустили. Конечно, мы огорчены таким результатом. Но команда будет до последнего сражаться за чемпионство», - передает слова итальянца AS.

После этого матча отрыв «Барселоны» от «Реала» увеличился до 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
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Комментарии (2)
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pol-black
20 Марта 2023 в 08:38
мадрид играл нормально последние 15-20 минут. а остальное время жался к воротам. "хороший матч", ага! а насчёт гола - когда офсайды отменят, тогда и засчитывать такие начнут.
Sergey999
20 Марта 2023 в 08:57
Сложно с тобой не согласиться. Реал конкретно придавил в конце. Почему так не играли сразу???
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