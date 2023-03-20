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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа оценил шансы «Реала» на чемпионство

20 Марта 2023 • 08:06 Комментировать

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался относительно поражения от каталонской «Барселоны» в матче 26-го тура Ла Лиги. «Королевский» клуб уступил со счетом 1:2.

«Реал» продолжит бороться, но между нам разница уже в четыре победы. Нет ничего невозможного, но нам придется еще раз приехать сюда, чтобы победить в Кубке страны.

Мы провели хороший матч, я рад помогать команде. Однако не получилось добиться положительного результата. Но «Реал» не должен сдаваться. Уверен, у нас получится взять реванш в Кубке», - передает слова бельгийца газета Marca.

После 26 туров «Барселона» опережает «Реал» на 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Тибо Куртуа
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