«Хетафе» переиграл «Севилью» и отдалился от зоны вылета

Представители нижней трети турнирной таблицы чемпионата Испании, «Хетафе» и «Севилья», бились за очки в 26-м туре. В отличие от большинства других поединков Ла Лиги, здесь было много событий и опасных моментов.
В первом тайме ближе всех к успеху был Мунир эль-Хаддади, но он минимально промахнулся. И все же на 50-й минуте он добился своего и с передачи Борхи Майораля таки забил бывшей команде. На экваторе второй половины Юссеф Эн-Несири в убойной позиции мог сыграть надежнее - промах. В концовке у «Севильи» не осталось сил, и соперник после ряда атак забил второй гол, Энес Унал его автор.
2:0, «Хетафе» от зоны вылета взлетел сразу на 13-е место, соперник идет следом.
Протокол игры
|(1:0) Мунир Эль-Хаддади50'
|(2:0) Унал Энес90'
Сория Давид•Дьене Даконам•Митрович Стефан•Альварес Гастон• 90'Дамиан Суарес 22'62' (Иглесиас Хуан (62') •Порту Кристиан•Максимович Неманья70' (Вильяр Гонсало (70') • 76'Милья Луис 81'83' (Мата Хайме (83') •Мунир Эль-Хаддади70' (Альгобия Анхель (70') •Майораль Борха83' (Аленья Карлес (83') •Унал Энес
Буну Яссин•Гудель Неманья•Баде Луак• 63'Теллес Алекс72' (Монтьель Гонсало (72') •Навас Хесус•Акунья Маркос•Торрес Оливер55' (Ракитич Иван (55') •Хордан Хоан 14'55' (Эн-Несири Юссеф (55') •Гуйе Папе•Хиль Бриан55' (Сусо Хесус (55') •Окампос Лукас
19 марта. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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