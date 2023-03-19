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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» переиграл «Севилью» и отдалился от зоны вылета

19 Марта 2023 • 22:27 Комментировать
Хетафе
2:0
Севилья
окончен

Представители нижней трети турнирной таблицы чемпионата Испании, «Хетафе» и «Севилья», бились за очки в 26-м туре. В отличие от большинства других поединков Ла Лиги, здесь было много событий и опасных моментов.

В первом тайме ближе всех к успеху был Мунир эль-Хаддади, но он минимально промахнулся. И все же на 50-й минуте он добился своего и с передачи Борхи Майораля таки забил бывшей команде. На экваторе второй половины Юссеф Эн-Несири в убойной позиции мог сыграть надежнее - промах. В концовке у «Севильи» не осталось сил, и соперник после ряда атак забил второй гол, Энес Унал его автор.

2:0, «Хетафе» от зоны вылета взлетел сразу на 13-е место, соперник идет следом.

Протокол игры  
Хетафе2:0Севилья
(1:0) Мунир Эль-Хаддади50'  
(2:0) Унал Энес90'  
Сория ДавидДьене ДаконамМитрович СтефанАльварес Гастон  90'Дамиан Суарес  22' 62' (Иглесиас Хуан ( 62') Порту КристианМаксимович Неманья 70' (Вильяр Гонсало ( 70'  76') Милья Луис  81' 83' (Мата Хайме ( 83') Мунир Эль-Хаддади 70' (Альгобия Анхель ( 70') Майораль Борха 83' (Аленья Карлес ( 83') Унал Энес
Запасные: Анхилери ФабрисиоЛатаса ХуанКасилья КикоСеоане ХаймеКонде Диего
Буну ЯссинГудель НеманьяБаде Луак  63'Теллес Алекс 72' (Монтьель Гонсало ( 72') Навас ХесусАкунья МаркосТоррес Оливер 55' (Ракитич Иван ( 55') Хордан Хоан  14' 55' (Эн-Несири Юссеф ( 55') Гуйе ПапеХиль Бриан 55' (Сусо Хесус ( 55') Окампос Лукас
Запасные: Дмитрович МаркоНьянзу ТангиАрболь МатиасКорона ХесусБуэно МануМир Рафа
19 марта. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

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Севилья Хетафе
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