«Хетафе» переиграл «Севилью» и отдалился от зоны вылета

Представители нижней трети турнирной таблицы чемпионата Испании, «Хетафе» и «Севилья», бились за очки в 26-м туре. В отличие от большинства других поединков Ла Лиги, здесь было много событий и опасных моментов.

В первом тайме ближе всех к успеху был Мунир эль-Хаддади, но он минимально промахнулся. И все же на 50-й минуте он добился своего и с передачи Борхи Майораля таки забил бывшей команде. На экваторе второй половины Юссеф Эн-Несири в убойной позиции мог сыграть надежнее - промах. В концовке у «Севильи» не осталось сил, и соперник после ряда атак забил второй гол, Энес Унал его автор.

2:0, «Хетафе» от зоны вылета взлетел сразу на 13-е место, соперник идет следом.