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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» устроил разгром «Осасуне»

19 Марта 2023 • 20:44 Комментировать
Осасуна
0:3
Вильярреал
окончен

«Вильярреал» продолжает набирать ход по дистанции чемпионата Испании. «Жёлтая субмарина» в воскресенье гостила у «Осасуны» и постоянно опасно била по воротам. В итоге Саму Чуквезе открыл счет уже на 14-й минуте, а в концовке Луис Моралес снял все вопросы результативным дублем - 3:0.

«Вильярреал» закрепился на шестом месте, соперник - девятый.

Протокол игры  
Осасуна0:3Вильярреал
  14'Чуквезе Саму (0:1)
  86'Моралес Луис (0:2)
  90'Моралес Луис (0:3)
Айтор ФернандесВидаль Начо  39' 46' (Брашанац Дарко ( 46'  72') Эрнандес АриданеГарсия Давид IIIСанчес МануэльМонкайола ХонТорро Лукас  47' 78' (Ибаньес Пабло ( 78') Гомес МойсесБарха Энрике 78' (Гарсия Рубен ( 78') Авила Эсекьель 64' (Будимир Анте ( 64') Эззалзули Абде 78' (Кике Гарсия ( 78')
Запасные: Морено ДиегоЭррера СерхиоКруз ХуанУнаи Гарсия
Рейна ПепеФойт ХуанАльбиоль Рауль 46' (Манди Аисса ( 46') Торрес Пау IIПедраса Альфонсо 46' (Мохика Хоан ( 46') Террац Рамон 68' (Ло Чельсо Джовани ( 68') Парехо ДаниэльТригерос МануэльЧуквезе Саму 85' (Фемения Кико ( 85') Морено Херард 35' (Моралес Луис ( 35'  87') Пино Йереми  57'
Запасные: Йоргенсен ФилипМорено АльбертоКуэнка ХорхеХассан ХессемДжексон Николас
19 марта. Стадион "Эль-Садар".

 

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Осасуна Вильярреал
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