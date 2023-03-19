«Вильярреал» устроил разгром «Осасуне»

«Вильярреал» продолжает набирать ход по дистанции чемпионата Испании. «Жёлтая субмарина» в воскресенье гостила у «Осасуны» и постоянно опасно била по воротам. В итоге Саму Чуквезе открыл счет уже на 14-й минуте, а в концовке Луис Моралес снял все вопросы результативным дублем - 3:0.
«Вильярреал» закрепился на шестом месте, соперник - девятый.
Протокол игры
|14'Чуквезе Саму (0:1)
|86'Моралес Луис (0:2)
|90'Моралес Луис (0:3)
Айтор Фернандес•Видаль Начо 39'46' (Брашанац Дарко (46') • 72'Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III•Санчес Мануэль•Монкайола Хон•Торро Лукас 47'78' (Ибаньес Пабло (78') •Гомес Мойсес•Барха Энрике78' (Гарсия Рубен (78') •Авила Эсекьель64' (Будимир Анте (64') •Эззалзули Абде78' (Кике Гарсия (78')
Запасные: Морено Диего•Эррера Серхио•Круз Хуан•Унаи Гарсия
Рейна Пепе•Фойт Хуан•Альбиоль Рауль46' (Манди Аисса (46') •Торрес Пау II•Педраса Альфонсо46' (Мохика Хоан (46') •Террац Рамон68' (Ло Чельсо Джовани (68') •Парехо Даниэль•Тригерос Мануэль•Чуквезе Саму85' (Фемения Кико (85') •Морено Херард35' (Моралес Луис (35') • 87'Пино Йереми 57'
19 марта. Стадион "Эль-Садар".
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