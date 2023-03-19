«Вильярреал» устроил разгром «Осасуне»

«Вильярреал» продолжает набирать ход по дистанции чемпионата Испании. «Жёлтая субмарина» в воскресенье гостила у «Осасуны» и постоянно опасно била по воротам. В итоге Саму Чуквезе открыл счет уже на 14-й минуте, а в концовке Луис Моралес снял все вопросы результативным дублем - 3:0.

«Вильярреал» закрепился на шестом месте, соперник - девятый.