«Реал Сосьедад» спокойно разобрался с «Эльче»

В 26-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал главного неудачника сезона, «Эльче». Несмотря на тотальный перевес, баски повели только на 48-й минуте после удара Такефусы Кубо, а удвоили перевес уже перед финальным свистком - 2:0. «Реал Сосьедад» вернул себе чистое четвертое место, а гости наверняка вылетят с последнего места.
Протокол игры
|(1:0) Кубо Такефуса48'
|(2:0) Барренечеа Андер90'
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Муньос Айхен•Браис Мендес• 31'Субименди Мартин• 76'Ильяраменди Асьер84' (Барренечеа Андер (84') •Сильва Давид79' (Чо Мохамед-Али (79') •Кубо Такефуса79' (Гевара Андер (79') •Сорлот Александр64' (Оярсабаль Микель (64')
Бадия Эдгар•Паласиос Элибельтон76' (Кармона Хосе Анхель (76') •Верду Гонсало61' (Бигас Педро (61') •Диего Гонсалес VII•Моренте Тете•Маскарель Омар•Гумбау Херард•Клерк Карлос76' (Бланко Лаутаро (76') •Нтекья Ранди61' (Понсе Эсекель (61') •Бое Лукас• 83'Фидель Чавес83' (Фернандес Хосан (83')
19 марта. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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