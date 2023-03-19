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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» спокойно разобрался с «Эльче»

19 Марта 2023 • 20:14 Комментировать
Реал Сосьедад
2:0
Эльче
окончен

В 26-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал главного неудачника сезона, «Эльче». Несмотря на тотальный перевес, баски повели только на 48-й минуте после удара Такефусы Кубо, а удвоили перевес уже перед финальным свистком - 2:0. «Реал Сосьедад» вернул себе чистое четвертое место, а гости наверняка вылетят с последнего места.

Протокол игры  
Реал Сосьедад2:0Эльче
(1:0) Кубо Такефуса48'  
(2:0) Барренечеа Андер90'  
Ремиро АлехандроГоросабел АндониСубельдия ИгорЛе Норман РобенМуньос АйхенБраис Мендес  31'Субименди Мартин  76'Ильяраменди Асьер 84' (Барренечеа Андер ( 84') Сильва Давид 79' (Чо Мохамед-Али ( 79') Кубо Такефуса 79' (Гевара Андер ( 79') Сорлот Александр 64' (Оярсабаль Микель ( 64')
Запасные: Рико ДиегоАрана МануэльСубиаурре АндониСола АлексПачеко ХонТуррьентес БеньятНаварро Роберто
Бадия ЭдгарПаласиос Элибельтон 76' (Кармона Хосе Анхель ( 76') Верду Гонсало 61' (Бигас Педро ( 61') Диего Гонсалес VIIМоренте ТетеМаскарель ОмарГумбау ХерардКлерк Карлос 76' (Бланко Лаутаро ( 76') Нтекья Ранди 61' (Понсе Эсекель ( 61') Бое Лукас  83'Фидель Чавес 83' (Фернандес Хосан ( 83')
Запасные: Вернер АксельФернандес НиколасЛирола ПольГутьеррес Хосе
19 марта. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).

 

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Реал Сосьедад Эльче
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