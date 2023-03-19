«Реал Сосьедад» спокойно разобрался с «Эльче»

В 26-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал главного неудачника сезона, «Эльче». Несмотря на тотальный перевес, баски повели только на 48-й минуте после удара Такефусы Кубо, а удвоили перевес уже перед финальным свистком - 2:0. «Реал Сосьедад» вернул себе чистое четвертое место, а гости наверняка вылетят с последнего места.