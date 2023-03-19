«Бетис» одолел «Мальорку» в малособытийном матче

Воскресная часть матчей 26-го тура чемпионата Испании стартовала в Севилье. «Бетис» и «Мальорка» почти не били по воротам, но хозяева всё же добыли победу. Решающей стала атака «Бетиса» в самом начале второго тайма, и Борха Иглесиас стал автором победного гола.

«Бетис» настиг «Реал Сосьедад» на четвертом месте, соперник - 11-й.