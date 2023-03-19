«Бетис» одолел «Мальорку» в малособытийном матче

Воскресная часть матчей 26-го тура чемпионата Испании стартовала в Севилье. «Бетис» и «Мальорка» почти не били по воротам, но хозяева всё же добыли победу. Решающей стала атака «Бетиса» в самом начале второго тайма, и Борха Иглесиас стал автором победного гола.
«Бетис» настиг «Реал Сосьедад» на четвертом месте, соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Иглесиас Борха48'
Силва Руи•Сабали Юссуф•Песселья Херман83' (Виктор Руис (83') •Гонсалес Эдгар•Миранда Хуан•Гидо Родригес•Гуардадо Андрес• 80'Каналес Серхио83' (Хоакин Санчес (83') •Перес Айосе69' (Хуанми Мигель (69') •Родри Родриго69' (Карвалью Вилльям (69') •Иглесиас Борха
Райкович Предраг•Гонсалес Джованни•Раильо Антонио•Настасич Матия• 54'Маффео Пабло71' (Дьедью Амат (71') •Коста Хауме 31'57' (Аугустинссон Людвиг (57') •Руис Иньиго•Баба Иддрису57' (Санчес Антонио (57') •Родригес Даниэль57' (Кадевере Тино (57') •Мурики Ведат77' (Пратс Абдон (77') •Кан-Ин Ли
19 марта. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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