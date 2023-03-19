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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» одолел «Мальорку» в малособытийном матче

19 Марта 2023 • 17:54 Комментировать
Бетис
1:0
Мальорка
окончен

Воскресная часть матчей 26-го тура чемпионата Испании стартовала в Севилье. «Бетис» и «Мальорка» почти не били по воротам, но хозяева всё же добыли победу. Решающей стала атака «Бетиса» в самом начале второго тайма, и Борха Иглесиас стал автором победного гола.

«Бетис» настиг «Реал Сосьедад» на четвертом месте, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Бетис1:0Мальорка
(1:0) Иглесиас Борха48'  
Силва РуиСабали ЮссуфПесселья Херман 83' (Виктор Руис ( 83') Гонсалес ЭдгарМиранда ХуанГидо РодригесГуардадо Андрес  80'Каналес Серхио 83' (Хоакин Санчес ( 83') Перес Айосе 69' (Хуанми Мигель ( 69') Родри Родриго 69' (Карвалью Вилльям ( 69') Иглесиас Борха
Запасные: Виллиан ЖозеМартин ДаниэльАкуоку ПольРуибаль АйторМонтойя МартинБраво Клаудио
Райкович ПредрагГонсалес ДжованниРаильо АнтониоНастасич Матия  54'Маффео Пабло 71' (Дьедью Амат ( 71') Коста Хауме  31' 57' (Аугустинссон Людвиг ( 57') Руис ИньигоБаба Иддрису 57' (Санчес Антонио ( 57') Родригес Даниэль 57' (Кадевере Тино ( 57') Мурики Ведат 77' (Пратс Абдон ( 77') Кан-Ин Ли
Запасные: Батталья РодригоКопете ХосеМану МорланесГренье КлеманАнхель ЛуисГрейф ДоминикХаджикадунич Деннис
19 марта. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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