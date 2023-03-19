«Барселона» не смогла доказать невиновность в коррупционном скандале

Каталонской «Барселоне» не удалось доказать свою невиновность налоговой и прокуратуре в деле о коррупции. «Сине-гранатовых» обвинили в подкупе арбитров путем перечисления денежных средств на счет бывшего вице-президента судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

«Клуб не знает деталей этого сотрудничества, поскольку оно имело устную договоренность. Люди, которые вели переговоры по этим вопросам, уже давно не работают в «Барселоне», - говорится ответе «сине-гранатовых» на запрос.

Такой ответ не устроил налоговую службу и прокуратуру. Расследование продолжается.

«Барселону» могут ликвидировать